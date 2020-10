Zug (Schweiz): Die Empira Gruppe hat in Berlin und Leipzig ein Bestandsportfolio bestehend aus insgesamt 1.216 Wohn- und Gewerbeeinheiten erworben. Das 74.857 qm umfassende Portfolio verteilt sich auf 12 Standorte und ist nahezu vollvermietet.

Die Immobilien befinden sich in zentralen Lagen – in Berlin unter anderem in den innerstädtischen Bezirken Friedrichshain, Neukölln und Mitte.