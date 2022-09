Miami: Die Empira Gruppe hat eine Wohnprojektentwicklung in Florida erworben. Das Grundstück mit einer Fläche von mehr als 2.100 qm liegt am Coral Way im Bezirk The Roads. Hier entwickelt Empira ein Mehrfamilienhaus mit 85 hochwertigen Wohneinheiten für die langfristige Bestandshaltung. Für das Erdgeschoss ist Einzelhandel auf einer Fläche von 80 qm vorgesehen. Die Fertigstellung ist für 2025 vorgesehen.