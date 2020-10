Empira plant Errichtung von 160 Wohnungen in Hamburg-Marienthal

Hamburg-Marienthal : Die Empira Gruppe plant die Entwicklung von 160 Wohneinheiten mit einer vermietbaren Fläche von rund 13.750 qm und 115 PKW-Tiefgaragenplätzen. Dazu wurden zwei benachbarte Grundstücke mit 7.130 qm Grundstücksfläche erworben. Die Fertigstellung ist für Ende 2023 vorgesehen. Die Entwicklung ist Teil der Develop-and-Hold-Strategie von Empira, in deren Rahmen das Unternehmen in Wohnprojektentwicklungen in den Top 7-Städten investiert und die fertigen Wohnimmobilien im Bestand hält.