Engel & Völkers vermittelt zwei Wohn- und Geschäftshäuser an die BauConcept-Gruppe

Berlin: Ein von der BauConcept-Gruppe beratenes Family Office hat im Bezirk Charlottenburg-Wilmersdorf zwei Wohn- und Geschäftshäuser erworben. Dabei handelt es sich um ein Objekt in der Schlüterstraße 53 sowie eine Wohnanlage in der Düsseldorfer Straße 33-36. Der Gesamtkaufpreis betrug 42,5 Mio. Euro, bei einer summierten Fläche von 11.000 qm und einem durchschnittlichen Vervielfältiger von 31,5. In beiden Fällen waren die Verkäufer Privatpersonen. Engel & Völkers Commercial Berlin war bei der Transaktion vermittelnd tätig.