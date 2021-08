Erfolgreiche Übergabe am Neckar: neska bezieht Panattoni Park Mannheim Ost

Ladenburg: Panattoni übergab fristgerecht am 30. Juli 2021 den Panattoni Park Mannheim Ost in an die neska Schifffahrts- und Speditionskontor Gesellschaft. Der neska Standort Mannheim bezieht drei Hallen mit einer Logistikfläche von ca. 54.000 qm, hinzu kommen ca. 3.000 qm Bürofläche sowie 152 Pkw- und 24 Lkw-Stellplätze auf den Außenflächen. Bei der Entwicklung des Panattoni Park legte der Entwickler gemeinsam mit der HGK-Gruppe einen großen Wert auf den Nachhaltigkeitsaspekt. Für die Vermarktung am Standort Ladenburg war das Colliers International zuständig. Der Mieter neska wurde vom Unternehmen Baumüller & Co. bei der Anmietung beraten.