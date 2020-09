Erfolgreicher Verkauf von AEWs „Selection“-Portfolio

AEW gibt die Vermittlung der Anteilscheine am AEW City Office Germany-Fonds an einen Fonds von Tristan Capital Partners, Curzon Capital Partners 5 LL, bekannt. Das Portfolio besteht aus sieben Büroimmobilien in den Städten München, Berlin, Hamburg, Düsseldorf, Frankfurt am Main sowie Köln, umfasst ca. 83.000 qm und generiert jährliche Mieteinnahmen in Höhe von ca. 16 Millionen Euro. Durch die gezielte Implementierung eines aktiven Asset Management-Ansatzes konnte AEW die Vermietungsquote der Liegenschaften seit Ankauf um ca. 15% auf heute 98% erhöhen und die Mieteinnahmen um über 20% steigern. Bei dieser Transaktion wurde AEW von King & Spalding, Yester & Morrow, Colliers, JLL und Westbridge beraten. Der Käufer wurde von Barings, Clifford Chance, PwC, Witte, DeBI, CBRE und BNP beraten.