Erfolgreiches Asset Management für ehemaliges Portfolio der Real GmbH

Heidelberg: FOM Real Estate hat den neuen EDEKA-Markt in Hannover nach einer Umbauzeit von 15 Monaten erfolgreich übergeben. Darüber hinaus wurden in den letzten Wochen weitere langfristige Mietverträge für Gewerbeflächen des ehemaligen Real-Portfolios an den Standorten Hannover, Mönchengladbach und Hildesheim abgeschlossen.

In Hannover an der Davenstedter Straße hat EDEKA einen neuen Mietvertrag für insgesamt 7.600 qm über 20 Jahre abgeschlossen. Die Flächen des Marktes inklusive des zugehörigen Getränkemarktes wurden nach dem Auszug von Real umfassend saniert. Die Eröffnung findet planmäßig Ende März statt.

Das dänische Möbelhaus JYSK hat einen neuen Mietvertrag über 10 Jahre unterzeichnet, wobei die Flächen in den nächsten vier Monaten ebenfalls umfassend saniert und auf rund 1.300 qm erweitert werden.

In Mönchengladbach an der Reyerhütte ergänzt ein Rossmann-Markt für mindestens 10 Jahre ab Anfang 2024 den Nahversorgungsstandort auf 912 qm.

Im Objekt an der Senkingstraße in Hildesheim mit einer vermietbaren Fläche von rund 11.700 qm wurde ein neuer Mietvertrag mit der bereits ansässigen Baumarktkette OBI über 12 Jahre abgeschlossen.

FOM Invest, die AIF-Kapitalverwaltungsgesellschaft in der FOM Real Estate Gruppe, hatte die Immobilien für ihr Sondervermögen „FOMREF I“ im Jahr 2021 erworben.