Merseburgs : Verifort Capital hat ein weiteres Objekt für seinen Publikumsfonds Verifort Capital HC1 erworben. Es wurde eine vollvermietete Einrichtung für Service-Wohnen an der Junkersstraße akquiriert. Das Objekt ist um 1930 in Massivbauweise errichtet und 2016 saniert worden. Heute beherbergt es auf drei Stockwerken mit rund 1.200 qm Gesamtmietfläche in 29 Service-Apartments 35 Bewohner. Beim Ankauf waren die Anwaltskanzlei GvW Graf von Westphalen sowie die acht+ GmbH beratend tätig.