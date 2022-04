Ernst & Young mietet 14.500 Quadratmeter Bürofläche in Düsseldorf

Düsseldorf: PANDION hat die ersten 40% seines Bürogebäudes PANDION OFFICEHOME Rise an der Völklinger Straße vergeben. Der Mieter ist Ernst & Young mit rd. 14.500 qm Mietfläche, die sich über die dritte bis sechste Etage erstrecken. An das sogenannte Belvedere-Geschoss auf der sechsten Etage schließt sich eine 400 qm große Dachterrasse an, die sowohl Veranstaltungen als auch Arbeiten im Freien über den Dächern der Stadt ermöglicht.

Die Baufertigstellung der insgesamt 35.000 qm Bürofläche und somit auch der Einzug von EY erfolgt im Mai 2025.