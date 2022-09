Erste Mieter:innen sichern sich Standort in Salzburgs modernstem Businessgebäude

Salzburg: Auf einer Nutzfläche von rund 18.400 qm verbindet Helix mietbare Büro- und Ausstellungsflächen, ein individuell für Helix entwickeltes Boutique-Hotel der Marriott Gruppe, erlesene Gastronomie und moderne Fitness- Angebote. Dabei setzt das von kadawittfeldarchitektur geplante Gebäude neue architektonische Maßstäbe und wird zur sichtbaren Landmark an der A1. Die Fertigstellung erfolgt 2024 und bereits jetzt ist das Anmieten der Flächen möglich. Die ersten Mieter:innen stehen bereits fest. So wird das Versicherungsunternehmen UNIQA künftig mit 110 MitarbeiterInnen an ihrem Standort im Helix präsent sein. Das Fitnessstudio wird von MAIKAI betrieben. Die Four Peaks Hospitality GmbH wird das Hotel als Franchisenehmer von Marriott betreiben. Entwickelt und umgesetzt wird Helix von einer Gemeinschaft der Projektentwickler Planquadr.at, SORAVIA und Mayweg Immobilien.