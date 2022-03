Wuppertal: Die ERWE Immobilien AG erwirbt eine Immobilie in bester Innenstadtlage, das langfristig und vollständig an C&A vermietet ist. Die Transaktion wurde vermittelt durch Lührmann, die rechtliche Beratung erfolgte durch Baker McKenzie. Die Immobilie in der Herzogstraße verfügt über eine Mietfläche von knapp 10.000 qm.