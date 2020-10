Europäischer Engineering Dienstleister mietet neue Büroflächen im Hatrium

München: Der Engineering Dienstleister CT Engineering Group baut seinen Standort im Office-Komplex Hatrium in Unterhaching weiter aus. Das Unternehmen hat auf 990 qm neue Büroflächen bezogen.

Das Hatrium ist ein gefragter Mikrotechnologie-Standort in unmittelbarer Nähe zum Infineon-Campus. Die auf Revitalisierung von Gewerbe- und Büroimmobilien spezialisierte Schwaiger Group hat das Bürogebäude mit einer Gesamtfläche von 19.000 qm 2018 erworben. Das Objekt wird aktuell entlang eines grünen Kriterienkatalogs nachhaltig saniert und das Flächenangebot mit einem Neubau auf nunmehr 25.000 qm erweitert. Das Unternehmen strebt für das Hatrium das Green Building Label LEED Platin im Bestand an. Zu den Ankermietern gehören Intel Mobile Communications und Infineon. Weitere Unternehmen aus dem IT- und Mikrotechnologiebereich sind der Leistungshalbleiter-Hersteller Vincotech (Tochter der Mitsubishi Electric Corporation) und das schwedische Hightech-Unternehmen Mycronic. Zuletzt haben sich das Pharmaunternehmen Kyberg Vital GmbH und das Maschinenbauunternehmen Cevotec GmbH, Experte im Bereich Fiber Patch Placement, für Büroflächen am Standort entschieden.