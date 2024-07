Europäisches Patentamt zieht in das C1

Berlin: Die Berliner Dienststelle des Europäischen Patentamts (EPA) wird im kommenden Jahr in das „C1 – The Midtown Office Hub“ am Alexanderplatz ziehen. Die Behörde hat langfristig 3.825 qm in dem zukunftsweisenden Bürogebäude angemietet. Der Einzug ist für Januar 2025 geplant.

Das C1 – The Midtown Office Hub ist eine gemeinsame Projektentwicklung der DVI Gruppe, der Formac Consult Real Estate GmbH und der Sascha Gechter Management GmbH.

Das achtgeschossige Gebäude, entworfen von Faber & Faber Architekten, liegt an der Ecke Karl-Liebknecht-/Gontardstraße am Fuße des Berliner Fernsehturms und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2024 fertiggestellt. Das Gebäude bietet rund 12.000 qm multifunktional nutzbare Bürofläche, 100 Fahrradstellplätze nebst Ladepunkte für E-Bikes und elf Pkw-Stellplätze mit Ladestationen.

Ein besonderes Highlight ist der rund 2.000 qm große Community Ground „Hub“. Dieser Bereich umfasst einen Bibliotheksbereich, hochwertig ausgestattete Meetingräume mit Audio-/Video-Technik, einen Konferenzraum mit bis zu 70 Sitzplätzen, ein Heimkino/Auditorium mit knapp 30 Sitzplätzen, ein Gym/Fitnessbereich etc. Die großzügige Terrasse im Dachgeschoss bietet eine spektakuläre Aussicht auf das historische Zentrum Berlins (Stadtschloss/Marienkirche/Berliner Dom/Rotes Rathaus) und lädt mit einer Kitchenette sowie einem Sanitärbereich zum „Grillen & Chillen“ ein.

Mit der Vermietung an das EPA sind die Flächen in dem C1 – The Midtown Office Hub zur Hälfte vermietet. Den Mietvertragsabschluss vermittelte Knight Frank.