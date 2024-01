Wittenberg: Die Fair Value REIT-AG hat den Mietvertrag über rund 7.147 qm mit Kaufland um 10 Jahre verlängert. Das etablierte Einzelhandelsobjekt in Lutherstadt Wittenberg verfügt über eine Gesamtmietfläche von knapp 15.000 qm und ist an weitere Einzelhändler voll vermietet.