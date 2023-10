Ludwigshafen: NAI apollo hat den Verkauf des rund 10.700 qm großen Bürogebäudes “Walzmühle“ an Family Value vermittelt. Das Objekt liegt in der Walzmühlstraße 65/65a, 1886 erbaut und wird seit den 1990er Jahren als Bürogebäude genutzt. Die Mieterschaft besteht u.a. aus Mietern der öffentlichen Hand sowie aus dem Bildungsbereich. Der Leerstand liegt bei unter 5%. Die Vermittlung des Objekts wurde unterstützt durch die Strategpro Real Estate GmbH.