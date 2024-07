FAY Projects vermietet Bürofläche im MITZSCH in Leipzig

Leipzig: FAY Projects hat im Projekt MITZSCH in der Maximilianstraße 1 zwei weitere Büroflächen vermietet. Das Softwareunternehmen Sage GmbH unterschreibt für 1.170 qm auf sieben Jahre. Zudem mietet ein amerikanischer Elektronik-Großhandelskonzern Büroflächen von rund 600 qm für fünf Jahre an. Der Vertrag mit der Sage GmbH wurde durch Cushman & Wakefield vermittelt. Bei der Vermietung an den Elektronik-Großhändler war Colliers International beratend tätig.

Mit den beiden Verträgen steigt die Vorvermietungsquote im MITZSCH auf über 60%. Die Fertigstellung des Neubaus ist noch in diesem Jahr geplant. Das MITZSCH verfügt über insgesamt 10.500 qm individuell konfigurierbare Mietfläche verteilt auf sechs Geschosse und wird in Systembauweise errichtet. Im Untergeschoss entsteht eine Tiefgarage mit 64 Stellplätzen.