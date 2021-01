FAY und A&A vermieten rd. 12.000 Quadratmeter an Bundesbehörde im OVUM – Neue Mitte Braunsfeld in Köln

Köln : Zu Beginn des Jahres wurden in dem Projekt OVUM – Neue Mitte Braunsfeld rd. 12.000 qm Bürofläche an eine Bundesbehörde vermietet. Der Vermietungsstand in dem von FAY Projects und der Alfons & Alfreda realisierten Projekt steigt damit auf über 90%. Das Landlord-Services Team der RheinReal Immobilien hat den Vertragsabschluss vermittelt. Das seit Herbst 2020 durch die Schmeing Bau GmbH entwickelte Ensemble bietet eine Mietfläche von über 27.600 qm. Die Fertigstellung des Projekts ist für das 3. Quartal 2022 geplant.