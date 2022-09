Berlin: FAY Projects vermietet im Neubauprojekt FLEXGATE am Flughafen BER 544 qm Bürofläche an GOLDBECK und 320 qm an Goldenstein Rechtsanwälte. Das FLEXGATE hat eine Gesamtmietfläche von knapp 14.300 qm und wurde als Multi-Tenant Gebäude für Klein- und Großmieter konzipiert.