Nürnberg: FBK Development hat 160 Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von rund 13.500 qm von der insolventen Alpha Real Estate erworben. Die insgesamt 12 Wohngebäude befinden sich in sehr guten Wohnlagen in Alt-Erlangen sowie in unmittelbarer Nähe der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg. Die Einheiten sind nahezu vollvermietet. Zum Portfolio gehören 129 (Tief-)Garagen-Stellplätze.

Bei der Transaktion war BGA Invest vermittelnd tätig.