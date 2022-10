Pullach: Die FCR Immobilien AG hat zwei vollvermietete Einzelhandelsobjekte in Gräfenhainichen, Sachsen-Anhalt, und Marktredwitz, Bayern, erworben. Das Fachmarktzentrum in Gräfenhainichen umfasst rd. 8.200 qm Mietfläche, der Fachmarkt in Marktredwitz 3.300 qm.