FCR Immobilien AG erwirbt Lebensmittelmärkte in Thüringen und Niedersachsen

Ruhla/Bückburg : Die FCR Immobilien AG erwirbt Bestandshaltung zwei vollvermietete Lebensmittelmärkte in Thüringen und Niedersachsen. Der Nahversorger in Ruhla verfügt über eine Verkaufsfläche von rd. 1.200 qm. Die 2014 auf einer Grundstücksfläche von gut 5.700 qm erbaute Handelsimmobilie ist an den Lebensmitteldiscounter Netto langfristig vermietet. Zudem wurde in Bückeburg ein Lebensmittelmarkt mit rd. 1.000 qm vermietbarer Fläche erworben. Der Nahversorger befindet sich auf einem gut 4.000 qm großen Grundstück. Ankermieter des 2002 erbauten Objekts ist der Lebensmitteldiscounter Niedrig-Preis Markt.