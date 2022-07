FCR Immobilien AG erwirbt Objekte in Dettingen und Vohenstrauß

Pullach: Die FCR Immobilien AG hat zwei langfristig vollvermietete Immobilien in Dettingen unter Teck, Baden-Württemberg, und Vohenstrauß, Bayern, erworben.

Bei dem Objekt in Dettingen handelt es sich um eine Gewerbeimmobilie auf einer Grundstücksfläche von rd. 16.700 qm mit einer Produktions- und Logistikhalle sowie einem Verwaltungsgebäude. Die Mietfläche beträgt rd. 9.000 qm, zusätzlich verfügt das Objekt über 75 PKW-Stellplätze. Langfristiger Mieter des gesamten Objekts ist eines der weltweit führenden Produktions- und Logistikunternehmen im Bereich Automatisierung.

Die Immobilie im bayerischen Vohenstrauß ist ein Fachmarkt in zentraler Ortslage. Die Handelsimmobilie auf einer Grundstücksfläche von rd. 1.600 qm verfügt über eine Verkaufsfläche von rd. 700 qm. Das Objekt ist langfristig vermietet an den Discounter NKD sowie an eine regionale Landmetzgerei.