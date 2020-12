FCR Immobilien AG schließt langfristige Mietvertragsverlängerungen über Einnahmen von über 2,8 Mio. Euro ab

München : Die FCR Immobilien AG schließt mit den bestehenden Ankermietern der Objekte in Zeithain, Rastatt, Pulsnitz und Hagen mittel- bis langfristige Mietvertragsverlängerungen ab und sichert sich somit über den Zeitraum hohe, stabile Mieteinnahmen von über 2,8 Mio. Euro

DB Schenker verlängert seinen Mietvertrag über rd. 18.000 qm im Distributionszentrum in Zeithain um weitere 3 Jahre bis Ende 2023. H&M hat seinen Mietvertrag für eine Fläche von gut 2.500 qm in der SchlossGalerie Rastatt vorzeitig um 5 Jahre bis 2030 verlängert. Im Rahmen des vor kurzem getätigten Ankaufs des Fachmarktzentrums in Pulsnitz hat der langjährige Ankermieter, die Fachmarktkette Hammer, seinen Mietvertrag für eine Fläche von rd. 2.400 qm um weitere 5 Jahre bis Ende 2026 verlängert. Die Heraeus Electro-Nite verlängert ihren Mietvertrag um 8 Jahre und nutzt das FCR-Objekt in Hagen mit einer Fläche von rd. 2.600 qm weiter als Büro- und Produktionsgebäude bis Ende 2028