München: Die FCR Immobilien AG hat die Anfang 2019 erworbene Hotelimmobilie Wasserschloss Westerburg in Huy, Sachsen-Anhalt, strategiegemäß wieder veräußert. Der Verkauf des Objekts aus dem FCR-Trading-Portfolio, der zum Gutachtenwert erfolgte, ist der erste von insgesamt drei Schritten im Zuge der angekündigten vollständigen Desinvestition im Hotelbereich. Die beiden aktuell noch im Trading-Portfolio befindlichen Hotels in Österreich und Italien sollen in 2021 veräußert werden.