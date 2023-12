Feldberg Capital: Erste Transaktion für neuen Green Workplace Fonds

London: Feldberg Capital hat mit dem Erwerb von 8 Bloomsbury Street von einem institutionellen Investor die erste Transaktion für seinen neuen ReForm Fonds abgeschlossen.

Der ReForm Fonds wird braune Büroimmobilien in grüne Arbeitsräume umwandeln und konzentriert sich auf zentral gelegene Londoner Wachstumsgebiete mit ausgezeichneter Anbindung wie Soho, Fitzrovia, Marylebone und Bloomsbury. Der Fonds hat bedeutende Unterstützung von einem führenden britischen institutionellen Investor erhalten und konnte im Oktober dieses Jahres das First Closing erfolgreich abschließen. Der Fonds hat ein Fundraising-Ziel von 300 Millionen £, was eine Finanzkraft von etwa 500 Millionen £ einschließlich Fremdkapital bedeutet.

8 Bloomsbury Street, das 2017 von den Architekten Buckley Gray Yeoman renoviert wurde, wird mit Feldbergs führender ESG-Expertise weiter umgerüstet, um Mietern maßgeschneiderte, voll ausgestattete, erstklassige grüne Arbeitsräume auf einer Fläche von 3.107 qm zu bieten.

Knight Frank hat Feldberg Capital und Savills den institutionellen Investor beraten.