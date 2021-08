FGvW berät Fidelity International bei Erweiterung des Immobilienportfolios um Logistikobjekt in Werl

Werl : Die Fidelity International hat für ihren Eurozone Select Real Estate Fund SICAV ein Distributionszentrum in NRW im Wege eines Asset Deals erworben. Verkäuferin ist die Rockspring HBOS Wesel Ltd. mit Sitz in Jersey. Die Akquisition umfasst zwei Gebäude am Hansering in Werl, welche über eine Gesamtmietfläche von etwa 43.200 qm verfügen. Mieter ist die Europart Materials GmbH. Fidelity International wurde bei der Transaktion von Friedrich Graf von Westphalen & Partner. Des Weiteren wurde die Mandantin von Drees & Sommer, PwC und EnviroSustain begleitet. Vermittelt wurde die Akquisition von Jones Lang LaSalle. Die Verkäuferin wurde von EY Law und Clifford Chance betreut.