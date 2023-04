FIM Unternehmensgruppe vermietet an Aldi

Erlangen: Die FIM Unternehmensgruppe hat eine Einzelhandelsfläche mit rund 2.100 qm Henkestraße 5 langfristig an Aldi vermietet. Diese befindet sich in einer Mixed-Use-Immobilie, angrenzend an die Fußgängerzone und in Sichtweite zum Einkaufszentrum Erlangen Arcarden. Die neue Filiale eröffnete Ende März.

Die Mietfläche im Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses in der wurde nach den Anforderungen von Aldi und dessen aktuellem Verkaufskonzept umfassend umgebaut. Das Erdgeschoss des Wohn- und Geschäftshauses verfügt über eine Gesamtmietfläche von 2.770 qm mit zwei Einzelhandelsflächen.