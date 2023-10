Fit & Vital Giesing bezieht Flächen im ‚Giesinger‘ in München

München: Zum 01.02.2024 wird ‚Fit & Vital Giesing‘ rund 865 qm Fläche im ‚Giesinger‘ in der Tegernseer Landstraße 161 anmieten.

Der Gebäudekomplex ist in vier eigenständige Bauteile untergliedert, darunter ein 6-geschossiger, in Teilbereichen 7-geschossiger Riegel, im südlichen Bereich ist in Anlehnung an das frühere Agfa-Werk ein Hochhaus mit 15 Etagen entstanden. Die Gebäude einschließlich Hofflächen sind mit zwei Untergeschossen unterbaut, welche die Tiefgarage sowie Neben- und Technikräume beinhalten. Eigentümer der Immobilie ist ein Family Office. Savills war für den Vermieter beratend tätig.