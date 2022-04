Flammkraft erweitert seine Flächen bei BEOS im Lloyd Industriepark in Bremen

Bremen: Die Flammkraft GmbH erweitert sich innerhalb des Lloyd Industrieparks. Nachdem der Hersteller von Premium-Gasgrills im Jahr 2019 ursprünglich 200 qm in dem von der BEOS AG gemanagten Gewerbepark in der Richard-Dunkel-Straße 120 bezog, wuchs der Flächenbedarf aufgrund des rasanten Unternehmenswachstums schnell auf zunächst 800 qm, ehe in diesem Jahr weitere 1.800 qm hinzugemietet wurden. Aktuell ist die Flammkraft GmbH somit auf insgesamt 2.600 qm Lager- und Produktionsfläche ansässig.

Die einstige Industriebrache wurde in den Jahren 2014 bis 2017 vom Voreigentümer, der Peper & Söhne Projekt GmbH, als moderner Gewerbepark mit über 133.000 qm Fläche revitalisiert und repositioniert.

Zu den etwa 40 Nutzern auf dem annähernd vollständig vermieteten Gelände gehören u.a. Fachhändler wie der Fußbodenspezialist JOKA, mittelständische Technologieunternehmen wie die Dowaldwerke oder der internationale Anbieter von Waschraumhygienelösungen und Berufskleidung CWS-boco.