FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND kauft Holzhybrid-Wohnanlage in Künzelsau

Künzelsau: FOKUS WOHNEN DEUTSCHLAND erwirbt vier Mehrfamilienhäuser mit insgesamt 80 geförderten Wohneinheiten. Die Gesamtinvestitionssumme beläuft sich auf 28,5 Mio. Euro. Das Projekt wurde von der DQuadrat REAL ESTATE GmbH im Auftrag einer Investorengesellschaft entwickelt und für diese an den Fonds verkauft. Die INTREAL fungiert als Service-KVG für den Fonds.

Die Neubauten werden seit dem dritten Quartal 2022 an der Taläcker Allee und Defreggerstraße in Holzmodulbauweise errichtet und sollen im vierten Quartal 2023 fertiggestellt sein. Die barrierefrei erreichbaren 80 Wohneinheiten mit 5.189 qm Gesamtmietfläche verteilen sich auf vier Baukörper mit je vier Vollgeschossen. Hinzu kommen eine Grünfläche mit Spielplatz, 160 Fahrradabstellplätze sowie 78 Tiefgaragen- und zwei Außenstellplätze für Autos. Zehn Stellplätze sind zum Laden von Elektroautos mit Wallboxen ausgestattet, alle weiteren werden mit Leerrohren versehen, um die Elektroversorgung nachrüsten zu können. Die Gebäude entsprechen den Anforderungen des Effizienzhausstandards KfW-40 EE und werden mit Wärmepumpen und einer Photovoltaik-Anlage auf den Dächern mit Energie versorgt. Mit der Realisierung ist das Bauunternehmen WOLFF & MÜLLER in Zusammenarbeit mit der AH Aktiv-Haus GmbH beauftragt.

PH REAL Peter Holtz Real Estate Services hat die Transaktion vermittelt.