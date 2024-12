FOM Gruppe gewinnt gleich drei Mieter für Leuchtturmprojekt in Stuttgart

Stuttgart: Die FOM Real Estate Gruppe konnte gleich drei Ankermieter für ihr Leuchtturmprojekt „VEGA“ gewinnen. Die Einzelhandelsketten EDEKA und ALDI und die Fitnesskette FITSEVENELEVEN unterzeichneten jeweils langfristige Mietverträge über insgesamt rund 7.500 qm. Damit sind bereits 60% der Gesamtmietfläche des Objekts vermietet.

Das ehemalige Bankgebäude am Knotenpunkt Rotebühlstraße/Schwabstraße vereint künftig Arbeiten, Einkaufen und Freizeit auf insgesamt rund 12.000 qm Fläche. Der Lebensmitteleinzelhändler EDEKA ist bereits seit mehreren Jahrzehnten Mieter im Untergeschoss des Gebäudes und verdoppelt nun seine Fläche auf rund 3.300 qm. ALDI ergänzt das Angebot auf einer Gesamtfläche von rund 1.700 qm. FITSEVENELEVEN hat einen Mietvertrag für eine Fläche von rund 2.500 qm unterzeichnet. Neben dem nun voll vermieteten, viergeschossigen Sockelgebäude umfasst der Gebäudekomplex einen siebengeschossigen Büroturm mit großer Dachterrasse und Blick über ganz Stuttgart.

Die FOM Invest GmbH hatte das Gebäude in der Rotebühlstraße 125 zusammen mit dem Gebäude in der Schwabstraße 18 im Jahr 2021 von der Südwestbank für das Sondervermögen FOM Value Development REF (DE) II erworben. Die Südwestbank war zum Zeitpunkt des Erwerbs selbst Nutzer des Gebäudes in der Rotebühlstraße, der Auszug erfolgte im Februar 2024. Geplant ist eine umfassende Modernisierung und Neugestaltung des Gebäudes. Der Bauantrag wurde Anfang 2023 gestellt, die Genehmigung wird in Kürze erwartet.