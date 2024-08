Dreieich: Four Parx realisiert mit dem Four Parx Dreieich Airport eine 10.214 qm große Gewerbe- und Logistikimmobilie in Dreieich nahe Frankfurt. Die Immobilie bestehend aus 8.318 qm Hallen-, 1.192 qm Büro- und 704 qm Mezzaninfläche wird spekulativ entwickelt und soll voraussichtlich im 4. Quartal 2025 fertiggestellt werden.