Four Parx und Taurus Investment veräußern Gewerbe- und Logistikimmobilie Berlin-Dahlewitz

Berlin: Die Four Parx GmbH veräußert das Gewerbe- und Logistikzentrum in Dahlewitz, Brandenburg. Käufer ist die Credit Suisse Asset Management, die die Liegenschaft für eine Schweizer Anlagegruppe mit Fokus auf «Core Immobilien Investments» in Deutschland erwirbt.

Four Parx realisierte die Gewerbe- und Logistikimmobilie in Dahlewitz als Joint Venture mit dem auf Gewerbeimmobilien spezialisierten internationalen Investor Taurus Investment Holdings mit Sitz in Boston. Das Objekt entstand ohne Vorvermietung auf einer Grundstücksfläche von 36.000 qm und umfasst 15.000 qm Hallen-, 1.000 qm Büro- und 2.500 qm Mezzaninfläche.

Für das Logistik- und Gewerbezentrum Berlin-Dahlewitz erreichte Four Parx die Vollvermietung durch Langzeitmietverträge mit zwei Nutzern. Ein international tätiger Versandhändler hat als Ankermieter über 15.300 qm Hallen- und Bürofläche gemietet. Der zweite langjährige Mieter von über 2.900 qm ist die Cosentino Gruppe, ist ein Familienunternehmen aus Spanien.

Knight Frank wurde exklusiv von Four Parx mit der Vermarktung beauftragt. Für Credit Suisse AM waren P+P Pöllath + Partners, Albrings & Müller sowie EY beratend tätig.