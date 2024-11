Weiterstadt: Four Parx veräußert seinen Gewerbepark an die AEW. Four Parx realisierte den Gewerbepark ohne Vorvermietung auf einem 13.390 qm großen Grundstück im Gewerbegebiet. Das Objekt umfasst drei Gebäude mit einer Höhe von 8 m UKB. Diese bieten insgesamt rund 7.100 qm Nutzfläche.

Mit der vollständigen Anmietung durch eine Körperschaft des öffentlichen Rechts erzielte der Entwickler Anfang 2024 die Vollvermietung für den Four Parx Weiterstadt.