Frankfurt: Die GELIFRA Verwaltungs-GmbH und Co. KG. hat ein rund 13.500 qm großes Areal in Seckbach erworben, welches sich über zwei Grundstücke verteilt. Die Liegenschaften in der Flinschstraße verfügen über Lager-, Büro- und Werkstattflächen sowie großzügige Außenanlagen. BNP Paribas Real Estate war beratend tätig. Der Käufer wurde von der Kanzlei Bär Crolly Uhl Partnerschaft von Rechtsanwälten beraten.