Funding Affordable Homes erwirbt zwei Wohnungsbau-Projektentwicklungen i

GB: Funding Affordable Homes (FAH) hat zwei Projektentwicklungen auf der Isle of Wight und in Rochdale für insgesamt 23 Mio. GBP erworben. Die von FAH vorfinanzierten Projektentwicklungen werden noch in diesem Monat fertig gestellt und umfassen zusammen 139 Wohnungen. Investmentberater von FAH ist Edmond de Rothschild Real Estate Investment Management.

Das Projekt in Ryde, auf der Isle of Wight, wurde vom Wohnungsunternehmen Morgan Sindall Later Living entwickelt. Es handelt sich um eine Seniorenwohnanlage aus 75 Pflegewohnungen und 27 Bungalows.

Das Projekt in River Beal, Rochdale, besteht aus 37 barrierefreien Ein-Bett-Wohnungen. Das Konzept und die Umsetzung wurden in Zusammenarbeit mit dem Rochdale Borough Council, der Partners Foundation und dem Pflegedienstleister Future Directions entwickelt.