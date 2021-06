GalCap erwirbt Wohnobjekt in Graz von IMMOLA für Immobilien-Spezialfonds

Graz: GalCap Europe gibt das Closing für das Wohnbauprojekt „Karl27“ bekannt. Verkäufer ist die IMMOLA Gruppe. Das Wohnobjekt in der Karlauerstraße 27 erweitert das Portfolio eines offenen Immobilien-Spezialfonds, der von Institutional Investment Partners (2IP) aufgelegt wurde und sich an institutionelle Investoren richtet. Die Wohnhausanlage umfasst insgesamt 73 effiziente 2- und 3-Zimmer-Wohnungen in zwei Baukörpern.

Die Käuferseite wurde von Dorda Rechtsanwälte beraten, die Verkäufer wurden durch E+H Eisenberger + Herzog Rechtsanwalts GmbH vertreten.