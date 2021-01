Garbe errichtet Logistikzentrum für die Hagebau-Gruppe im A27park Walsrode

Walsrode : GARBE Industrial Real Estate errichtet für die Hagebau Logistik GmbH & Co. KG eine neue zentrale Logistikanlage. Auf einem zehn Hektar großen Gelände des A27parks entstehen vier Hallenabschnitte mit einer Gesamtfläche von ca. 40.000 qm für die Lagerung, Kommissionierung und Distribution. Im Zuge einer Standortberatung und -analyse hatte Logivest das Areal zuvor als idealen Standort für das neue Logistikzentrum des Baustofffachhändlers identifiziert. Das Gelände verfügt über Erweiterungspotenzial für einen fünften Hallenabschnitt. Der Baustart wird im Frühjahr erfolgen, die Inbetriebnahme der Anlage ist für Ende dieses Jahres geplant. Es werden am Standort in der Endausbaustufe etwa 150 neue Arbeitsplätze entstehen.