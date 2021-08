Köln: Ein Joint Venture der beiden Projektentwicklern Garbe Immobilien-Projekte GmbH und TERRAGON AG hat den RWE Bürogebäude-Komplex am Stüttgenweg im Stadtteil Lindenthal angekauft. Die in den 70er Jahren errichtete Immobilie wird bisher von der RWE Power AG als Verwaltungsgebäude genutzt. Die zukünftige Nutzung befindet sich noch in der Abstimmung mit der Stadt Köln, präferiert wird ein Konzept mit Schwerpunkt im Bereich Wohnen.