GARBE Immobilien-Projekte übergibt 2.000 qm Gewerbefläche im roots

Hamburg: Garbe Immobilien-Projekte übergibt nach der fristgerechten Fertigstellung am 14. Dezember 2023 ca. 2.000 qm innerhalb des roots an die Deutsche Wildtier Stiftung als neuer Eigentümerin. Im Erd- und Warftgeschoss des Holzhochhauses in der HafenCity wird zukünftig die Botschaft der Wildtiere zu finden sein. Inkludiert sind eine interaktive Ausstellung der Deutschen Wildtier Stiftung, ein Naturfilmkino, eine Lernwerkstatt und eine hochwertige Gastronomie mit Loggia und Terrasse auf rd. 430 qm mit 200 Sitzplätzen. Im ersten und zweiten Stockwerk befinden sich darüber hinaus die Büroräume der privaten, gemeinnützigen Stiftung. Mit der Übergabe startet der Innenausbau, die Eröffnung ist für Spätsommer 2024 geplant.