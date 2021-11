Garbe Immobilien-Projekte und TERRAGON erwerben Wohngebäude im Hamburg-Überseequartier

Hamburg: Garbe Immobilien-Projekte und TERRAGON haben im Joint-Venture ein Wohngebäude im Westfield Hamburg-Überseequartier erworben. Gemeinsam mit Unibail-Rodamco-Westfield soll im Herzen der HafenCity ein Projekt für Senior-Community-Living entwickelt werden.

Oberhalb der Retailflächen werden nach aktuellem Planungsstand auf einer Bruttogeschossfläche von 20.400 qm 186 speziell für Best-Ager konzipierte Wohnungen im Premium-Bereich realisiert. Neben einem umfassenden Serviceangebot werden unter anderem ein Spa- und Fitnessbereich, ein Atelier, ein Restaurant sowie integrierte Community-Flächen Teil des Gesamtkonzeptes. Das Investitionsvolumen der Joint-Venture-Partner liegt im niedrigen dreistelligen Euro-Millionenbereich.

Mitten in Europas größtem innerstädtischen Stadtentwicklungsvorhaben HafenCity ist im nördlichen Teil des Westfield Hamburg-Überseequartiers das Wohnungsprojekt VILVIF Hamburg geplant, welches in der Mehrgenerationen-Idee des Quartiers einen wichtigen Baustein darstellt. Verteilt auf einen Nord- sowie einen Südflügel entstehen 186 Premium-Wohnungen für urbanes Senior-Community-Living auf einer Wohnfläche von rund 14.000 qm. Zusätzlich sind in der zweiten Etage Service- und Gemeinschaftsflächen sowie ein begrünter Innenhof, ein Dachgarten und in den Untergeschossen rund 100 Stellplätze eigens für die Mieterinnen und Mieter eingeplant.

Die gemeinsame Servicegesellschaft von TERRAGON und dem Gesundheitskonzern AGAPLESION gAG wird das Senior-Living-Ensemble nach Fertigstellung als Serviceanbieter unter der Anfang Oktober 2021 eingeführten Marke „VILVIF- Zuhause voller Möglichkeiten“ betreiben. VILVIF steht für die neue Art des Service-Wohnen im Premiumsegment.

Das Mixed-use-Projekt Westfield Hamburg-Überseequartier besteht aus einer Gesamtfläche von 419.000 qm und wird von Unibail-Rodamco-Westfield mit einer Investitionssumme von über 1 Mrd. Euro realisiert.