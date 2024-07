GARBE Immobilien-Projekte verkauft mietpreisgebundene Wohnungen im Holzhochhaus „ROOTS“

Hamburg: GARBE Immobilien-Projekte hat die insgesamt 53 öffentlich geförderten, mietpreisgebundenen Wohneinheiten mit einer Gesamtfläche von ca. 4.000 qm im Holzhochhaus „ROOTS“ an die Aachener Grundvermögen veräußert.

Das Wohnobjekt in direkter Wasserlage in der HafenCity besteht aus einem sieben-geschossigen Riegelbau mit barrierefreien Zwei- bis Vier-Zimmerapartments, der an den 19-geschossigen Turm mit Eigentumswohnungen anschließt. Den Bewohnenden steht neben den privaten Freisitzen im ersten Obergeschoss eine gemeinschaftlich genutzte, begrünte Dachterrasse mit ca. 600 qm zur Verfügung. Die Fertigstellung und der Erstbezug erfolgten bereits zum 1. Januar 2024. Der Ankauf erfolgte für einen der Fonds der Aachener Grundvermögen.

Das mit dem Umweltzeichen Platin der HafenCity ausgezeichnete Ensemble umfasst neben den geförderten Wohnungen einen 65 Meter hohen Holzturm mit 128 Eigentumswohnungen in dessen Erdgeschoss die Büro- und Ausstellungsfläche der Deutschen Wildtierstiftung sowie ca. 430 qm Gastronomiefläche mit 180 Sitzplätzen Einzug gehalten haben. Den Bewohnenden stehen außerdem rund 97 Tiefgaragenstellen und 500 Fahrrad-Stellplätze zur Verfügung. Die Eigentumswohnungen sind ab Juli 2024 bezugsfertig. Mit Ausnahme des Warftgeschosses und des Erdgeschosses, die in herkömmlicher Stahlbetonbauweise errichtet sind, wurde das gesamte Objekt aus Holz gebaut, ab dem dritten Obergeschoss einschließlich der Decken und Wände. Das ROOTS gilt als das höchste Holzhochhaus Deutschlands.