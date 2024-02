Garbe Industrial Real Estate baut im Straubinger Hafen Europas größte Logistikhalle aus Holz

Straubing: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat sich mit ihrem Joint-Venture-Partner Logicenters (NREP-Gruppe) im Hafen Straubing ein rund 47.000 qm großes, baureifes Grundstück gesichert. Dort soll als Leuchtturmprojekt die in Europa größte Logistikimmobilie in reiner Holzbauweise entstehen. Gestartet werden soll der Bau im dritten Quartal 2024. Die Fertigstellung der insgesamt rund 27.000 qm großen Logistikhalle dann für das dritte Quartal 2025 vorgesehen. Insgesamt werden rund 31 Mio. Euro in den Standort investiert.

Garbe plant eine moderne und drittverwendungsfähige Logistikimmobilie mit rd. 24.400 qm Hallenfläche, 1.480 qm Lagermezzanine und ca. 1.100 qm Büro- und Sozialfläche. Auf dem Außengelände entstehen Parkplätze für 70 PKWs und 12 LKWs sowie 42 Stellplätze für Fahrräder.