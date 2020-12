Garbe Industrial Real Estate erwirbt 200.000 Quadratmeter großes Grundstück südlich von Magdeburg

Osterweddingen: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat bei Magdeburg ein rund 200.000 qm großes Grundstück erworben. Darauf soll ein Logistikzentrum mit einer Hallenfläche von knapp 84.000 qm entstehen. Errichtet wird die Immobilie in zwei Bauabschnitten. Voraussichtlich im dritten Quartal 2021 wird der erste Abschnitt mit einer Fläche von 42.000 qm fertiggestellt sein. Das Gewerbegebiet, in dem das Logistikzentrum errichtet werden soll, liegt unmittelbar an der A 14. Der Grundstückskauf erfolgte auf Vermittlung des Immobilienberatungsunternehmens Realogis.