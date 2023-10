Hamburg: In der Gemeinde Kupferzell in Baden-Württemberg hat die Garbe Industrial Real Estate GmbH ein 54.000 qm großes, baureifes Grundstück erworben. Darauf will der Hamburger Projektentwickler eine Gewerbeimmobilie mit einer Gesamtfläche von ca. 30.000 qm errichten. Geplanter Baubeginn ist im zweiten Quartal 2024. Das Investitionsvolumen beläuft sich auf rund 45 Mio. Euro. InProReal war vermittelnd tätig.