Hamburg/Hörselberg-Hainich: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH kauft eine rd. 76.000 qm große Konversionsfläche in Hörselberg-Hainich in Thüringen. Bis September 2023 soll dort für die BCUBE Logistik GmbH eine rd. 35.000 qm große Produktions- und Logistikimmobilie entstehen. Garbe investiert unrd 40 Mio. Euro in das Projekt.