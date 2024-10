Erding: Die GARBE Industrial Real Estate hat eine neuwertige Logistikimmobilie an Nuveen Real Estate veräußert. Das Objekt wurde 2022 in Betrieb genommen und verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 7.300 qm. Zudem ist es vollständig und langfristig an ein global agierendes Unternehmen vermietet.

Nuveen wurde von Graf von Westphalen, EY, Orange Recon sowie Nova Ambiente und TheGreenBlue beraten. GARBE wurde von Taylor Wessing und HLB Stückmann unterstützt.