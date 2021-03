Garbe Industrial Real Estate vermietet 59.000 Quadratmeter an Euziel

Werne : Garbe Industrial Real Estate vermietet im Kreis Unna rund 59.000 qm Fläche an Euziel International. Damit ist der erste von zwei Bauabschnitten, welche derzeit auf dem früheren IKEA-Logistikareal entstehen, komplett an Euziel vergeben. Zunächst hatte der Onlinehändler gut 38.000 qm in dem Objekt in Werne angemietet. Ende vergangenen Jahres kamen weitere 20.500 qm hinzu. Bei der Vermietung war in beiden Fällen Realogis vermittelnd tätig. Voraussichtlich im Dezember soll der Neubau fertig sein. Auf dem insgesamt 295.000 qm großen Gelände entwickelt Garbe Industrial Real Estate neben dem komplett an Euziel vermieteten Bereich einen zweiten Bauabschnitt. Dieser soll über eine Hallenfläche von knapp 61.000 qm verfügen und befindet sich momentan in der Vermarktung. Garbe Industrial Real Estate investiert 105 Millionen Euro in den Standort.