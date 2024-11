Garbe Industrial Real Estate vermietet an führenden Logistikdienstleister

Rieste/Hamburg: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH vermietet ihre letzten freien Flächen im

Niedersachsenpark Rieste an einen führenden Anbieter von Logistikdienstleistungen. Das Unternehmen will dort eine 11.500 qm große Halle nutzen, um Bauteile für die Prozesskette eines Automobilherstellers zu lagern und umzuschlagen. Mit dieser Vermietung ist am Standort Rieste die Vollvermietung erreicht.

Der neue Mieter bezieht die Hälfte eines Logistikneubaus, die rund 9.500 qm Hallenfläche, 1.500 qm Mezzaninfläche sowie rund 500 qm für Büros und Sozialräume umfasst. Die andere Hälfte der insgesamt 23.000 qm großen Logistikimmobilie wird bereits von der Schletter Solar GmbH genutzt. Auf dem Außengelände gibt es für den neuen Mieter 19 Stellplätze für Pkw und fünf für Lkw.