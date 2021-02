Kaiserslautern: Die Garbe Industrial Real Estate GmbH hat ihre Bestandsimmobilie in Kaiserslautern an Amazon vermietet. Ab Sommer wird der Online-Händler dort ein Verteilzentrum betreiben und Pakete mit den bestellten Artikeln an die Kunden in der Region ausliefern.

Das Objekt mit einer Hallenfläche von 4.400 qm steht auf einem 31.000 qm großen Grundstück, das Garbe Industrial Real Estate im vergangenen Sommer erworben hatte.